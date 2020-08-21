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Санитарные вырубки в реликтовых кедровых борах. В Кузбассе борются с завезенным вредителем — союзным короедом.

Новое в помощь старому. В Новокузнецке тестируют систему онлайн-мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

Когда нет сил больше терпеть. Жители сразу ряда домов областного центра пытаются сменить управляющую компанию.

Ноутбуки, интерактивные доски, принтеры и сканеры. Школы Междуреченска получили новое оборудование по нацпроекту «Образование».

Находка возрастом 125 млн лет. В Шестаково обнаружили фрагмент яйца доисторического животного.