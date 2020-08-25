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В приоритете — безопасность. 1 сентября школьники и студенты начнут учебный год в очном формате, но с некоторыми изменениями.
«Мой зелёный двор». В Кемерове стартовала региональная акция по высадке сибирских елей.
Новая площадка для производства изделий лёгкой промышленности. Около 300 осуждённых обрабатывают металл и дерево, изготавливают пластиковые окна и резиновую крошку.
Подарок ко Дню шахтёра. Наш телеканал в прямом эфире покажет концерт симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева.
Упущенный результат. Регбийный «Металлург» проиграл на домашней площадке.