В выпуске:

43 вопроса в прямом эфире и более 3000 в режиме онлайн. Губернатор Сергей Цивилев провёл Прямую линию.

Праздник для всех. В преддверии Дня шахтёра в Междуреченске после капитального ремонта откроется детский сад.

Поддержка семьи, которая нуждается в постоянном помощнике. В регионе готовят сиделок для пожилых людей.

Небольшой и модульный. В Новоильинском районе Новокузнецка поставили храм в честь Святой Троицы.

Покорение новых вершин. Известный кузбасский спортивный журналист отмечает юбилей.