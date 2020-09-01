В выпуске:

Первые звонки в обновлённых школах. Как в Кузбассе отметили День знаний?

Первый набор. Торжественная линейка прошла для поступивших в кемеровский филиал Московской государственной академии хореографии.

Коммунальный плен. Почему в кемеровской многоэтажке заперли бездомных животных? И какова их дальнейшая судьба?

Готовь горнолыжные трассы летом. В Горной Шории проверяют оборудование и делают ставки на новый сезон.

Костыли, чтобы… играть в мини-футбол. Кемеровским спортсменам вручили инвентарь для тренировок.