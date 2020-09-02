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Вернуть исторический облик памятнику архитектуры регионального значения. В Гурьевске начали реставрировать старейший в области краеведческий музей.

Лишение водительских прав. С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса отстранили от управления и привлекли к ответственности почти 7000 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Экзамены на право получения разрешения на приобретение и хранение огнестрельного оружия. Или почему оружие должно быть безопасным.

Работа сделана, но недочеты остались. Проспект Металлургов в Новокузнецке частично введён в эксплуатацию. Что еще надо сделать — выясняла наша съёмочная группа.

Новые впечатления. В Таштаголе у одного из детских садов появилась новая композиция.