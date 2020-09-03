В выпуске:

Переехать с черноморского побережья в Кузбасс и получить финансовую поддержку. Как в регионе реализуется программа «Земский учитель»?

Комфортные и безопасные. В Кузбасс поступили десять новых автобусов.

Возложения цветов и патриотические акции. В Кузбассе вспоминают день окончания Второй мировой войны.

Наборы, которые так нужны в начале учебного года. Попечительский Совет Кузбасса принял участие в областной акции «Помоги собраться в школу».

Косолапый воришка. В Междуреченске пойман с поличным медвежонок, который ест продукты в огородах местных жителей.