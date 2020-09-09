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Осмотреть строящиеся и запланировать будущие объекты. В Кузбасс с рабочим визитом прилетел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
53 новых профессии. Программа переобучения для потерявших работу стартует в Кузбассе с первого октября.
Дождались. В Кузбассе досрочно стартовал отопительный сезон.
Из точки «А» в точку в «Б» с комфортом. Современную электричку запустили по маршруту Новокузнецк — Междуреченск.
Не дали шансов противнику. Волейбольный «Кузбасс» уверенно стартовал на предварительном этапе розыгрыша Кубка страны в Красноярске.