В выпуске:

Осмотреть строящиеся и запланировать будущие объекты. В Кузбасс с рабочим визитом прилетел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

53 новых профессии. Программа переобучения для потерявших работу стартует в Кузбассе с первого октября.

Дождались. В Кузбассе досрочно стартовал отопительный сезон.

Из точки «А» в точку в «Б» с комфортом. Современную электричку запустили по маршруту Новокузнецк — Междуреченск.

Не дали шансов противнику. Волейбольный «Кузбасс» уверенно стартовал на предварительном этапе розыгрыша Кубка страны в Красноярске.