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Большие перспективы. Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Первые заслуженные победы. Кузбасские студенты завоевали 3 медали в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

Сразу 19 врачей пополнили штат. В Мариинской городской больнице состоялось торжественное посвящение молодых специалистов в профессию.

Телевизор в кармане. Телеканал «Кузбасс Первый» теперь можно смотреть на своем смартфоне в любое удобное время в специальном приложении.

На поиски Рая, но сначала — в Ад. Новокузнецкий драматический театр запускает смелый онлайн проект по мотивам «Божественной комедии».