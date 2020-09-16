В выпуске:
По мировым образовательным стандартам. В опорном вузе Кузбасса открылась кафедра стратегии регионального и отраслевого развития.
Выбыли из спортивного строя. Больше половины представителей хоккейного клуба «Металлург» заразились COVID-19.
Медицина в шаговой доступности. В Новокузнецком районе открылся ещё один фельдшерско-акушерский пункт.
Без победителей, но с азартом. В Кемерове прошел футбольный товарищеский матч между известными спортсменами и воспитанниками детского дома.
«Добру откроются сердца». В Анжеро-Судженске началась реализация грантового проекта для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.