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По мировым образовательным стандартам. В опорном вузе Кузбасса открылась кафедра стратегии регионального и отраслевого развития.

Выбыли из спортивного строя. Больше половины представителей хоккейного клуба «Металлург» заразились COVID-19.

Медицина в шаговой доступности. В Новокузнецком районе открылся ещё один фельдшерско-акушерский пункт.

Без победителей, но с азартом. В Кемерове прошел футбольный товарищеский матч между известными спортсменами и воспитанниками детского дома.

«Добру откроются сердца». В Анжеро-Судженске началась реализация грантового проекта для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.