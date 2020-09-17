В выпуске:

Отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием. В Новокузнецке открылся первый в регионе цифровой колледж.

Количество заражённых COVID-19 будет расти порядка 3-х недель. В Кемерове говорили об эпидемиологической ситуации в регионе.

Праздник с пользой или как врачи отметили День безопасности пациентов.

Проверка обновленных магистралей и просёлочных трасс. На юге региона продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кузбасские «Легенды Горной Шории» отправятся в ноябре в Уфу. Серия игрушек от междуреченских мастеров выиграла региональный этап конкурса декоративно-прикладного творчества.

ремонт, оборудование, Новокузнецк, открытие, цифровой колледж, COVID-19, рост числа больных, Кемерово, эпидемиологическая ситуация, Кузбасс, праздник, врачи, День безопасности пациентов,