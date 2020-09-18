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В памяти подвиг. Бойцы поисковых отрядов Кузбасса высадили липы на аллее памяти воинам-участникам Великой Отечественной войны.

Новый модульный медпункт. Очередной ФАП заработал в посёлке Тайгинский.

Укрывались под ветвями деревьев от непогоды. Семейную пару заблудившихся грибников искали в течение суток.

Скейт-парки, воркаут площадки и спортивные центры. В отдалённых территориях Кузбасса возрождают и возводят спортивные объекты.

Без поражений. Волейбольный Кузбасс обеспечил себе место в полуфинале розыгрыша Кубка России.