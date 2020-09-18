В выпуске:
В памяти подвиг. Бойцы поисковых отрядов Кузбасса высадили липы на аллее памяти воинам-участникам Великой Отечественной войны.
Новый модульный медпункт. Очередной ФАП заработал в посёлке Тайгинский.
Укрывались под ветвями деревьев от непогоды. Семейную пару заблудившихся грибников искали в течение суток.
Скейт-парки, воркаут площадки и спортивные центры. В отдалённых территориях Кузбасса возрождают и возводят спортивные объекты.
Без поражений. Волейбольный Кузбасс обеспечил себе место в полуфинале розыгрыша Кубка России.