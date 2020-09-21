В выпуске:

Кому грозит дистанционное обучение? Еще одну школу в Кузбассе закрыли из-за коронавируса.

Занятия фигурным катанием и хоккеем рядом с домом. В Кемерове продолжается строительство ледового дворца в Рудничном районе.

100 тысяч рублей на обустройство. Предприниматели получают субсидии при организации рабочего места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пробежались с соблюдением дистанции. Более 5000 тысяч любителей спорта приняли участие во всероссийской акции «Кросс наций».

Из Кемерова в Китай. В поднебесную прибыл первый контейнерный поезд из Кузбасса.