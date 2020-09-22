В выпуске:

Сезонная прививка. В Кузбассе во всех медицинских учреждениях региона можно пройти вакцинацию от гриппа.

Медицинская помощь — каждому кузбассовцу. В регионе стремительно растёт количество современных ФАПов.

Штраф до 5 тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы России. В Кемерове состоялась профилактическая операция по выявлению нелегальных мигрантов.

Финишная прямая. Реконструкция стадиона «Энергетик» в Калтане выходит на решающую стадию.

В привычную среду. Кузбасские защитники дикой природы выпустили на волю чайку, которая была найдена с переломом каракоида.