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Экологичный подход. Завершено строительство первого этапа уникального полигона твердых коммунальных отходов в Кузбассе.

Пока разлучили. Жительница Кузбасса, зараженная коронавирусом, родила здоровую малышку.

Почти 9 тысяч километров в пути. В Новокузнецк приехали участники автопробега Санкт-Петербург – Якутия «Отпуск на автомобиле».

По новым правилам. Традиционный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» пройдет среди местных спортсменов.

Козы на детской площадке и лиса-пешеход. Все чаще лесные звери стали выходить на улицы кузбасских городов.