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16 миллионов за ремонт. Кемеровчанам предложили самим оплатить работы по благоустройству фасада своего дома. Кто заплатит за краску и праздничную иллюминацию?

В Кузбассе продолжается подготовка ко Всероссийской переписи населения.

Белово и Новокузнецк станут зеленее. Две новые лесопарковые зоны появятся в Кузбассе.

Неделя безопасности. В Новокузнецке с представителями нескольких экстренных служб встретились воспитанники Центра развития творчества.

Подготовка к турнирам после карантина. Хоккейный клуб «Кузбасс» возобновляет тренировки.