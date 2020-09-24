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16 миллионов за ремонт. Кемеровчанам предложили самим оплатить работы по благоустройству фасада своего дома. Кто заплатит за краску и праздничную иллюминацию?
В Кузбассе продолжается подготовка ко Всероссийской переписи населения.
Белово и Новокузнецк станут зеленее. Две новые лесопарковые зоны появятся в Кузбассе.
Неделя безопасности. В Новокузнецке с представителями нескольких экстренных служб встретились воспитанники Центра развития творчества.
Подготовка к турнирам после карантина. Хоккейный клуб «Кузбасс» возобновляет тренировки.