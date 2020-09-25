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Не допустить гололёдных явлений. Готовы ли кузбасские дорожники к капризам природы?

Вместе с настоящими учёными работать над крупными исследованиями и техническими задачами. В Кемерове открылся «Дом научных коллабораций».

Внимание на дорогу! Кузбасс стал двенадцатым регионом, где реализуется федеральная кампания, посвященная безопасности на дорогах.

Новая история преодоления. Телеканал «Кузбасс 1» готовит очередную премьеру проекта «Другие возможности».

От идеи к жизни. В областном центре обсуждали правовую охрану семейных и культурных ценностей.