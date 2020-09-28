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Оставшиеся без крыши над головой. В ближайшие дни компенсацию получат обманутые пайщики междуреченского жилищно-строительного кооператива.

Перевести на удаленную работу. Из-за эпидемиологической обстановки в регионе ведены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Наследие Национального чемпионата. В Юрге открылись пять инновационных лабораторий по федеральному проекту «Молодые профессионалы».

Кастинг для самых ярких и амбициозных. На нашем телеканале стартовал проект «Делай деньги».

Дорогу молодым. В Кемерове стартовала «Лига борьбы Кузбасса». В условиях пандемии коронавируса турнир заменил традиционную «Шахтёрскую славу».