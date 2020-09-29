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На выгодных условиях. В Кузбассе продолжается реализация программ льготного ипотечного кредитования.

Возможности в условиях ограничений. Правительством Кузбасса утверждены дополнительные меры поддержки в сфере занятости.

Под грифом «совершенно секретно». Кузбасский Государственный архив открыл доступ к нескольким тысячам протоколов заседаний и постановлений.

Поднять бойца, чтобы предать его земле. Поисковики ищут родственников участника Великой Отечественной войны родом из Ленинска-Кузнецкого.