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Цифровые технологии, доступные всем. В Кузбассе открылись 42 образовательных центра «Точка роста».

Увеличить доверие между властью и бизнесом для развития региона. Более 70 участников объединились для обсуждения этого вопроса на одной из площадок онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса.

Лучшая медсестра России работает в Кузбассе. Кемеровчанка Екатерина Тарасевич уже 12 лет помогает самым маленьким пациентам, которые родились раньше срока или появились на свет с пороками развития.

8 наград в боевой копилке Кузбасса. В Кемерове завершился чемпионат Сибирского Федерального округа по боксу среди мужчин.

Помощь в адаптации. В областной столице открылась многофункциональная студия, где занимаются с пожилыми людьми и инвалидами с когнитивными нарушениями.