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Возможность возмещения до 10 млн рублей. С сегодняшнего дня в России расширяется страховое покрытие по вкладам.

Когда начнётся вакцинация? Сколько медицинских работников заразились инфекцией? Хватает ли мест для лечения COVID-19? В Кузбассе состоялся онлайн брифинг по эпидобстановке.

Масштабная тренировка и проверка системы оповещения. В регионе идёт подготовка ко Дню гражданской обороны.

Готова на 50%. Со следующего учебного года абсолютно новая цифровая школа в Анжеро-Судженске будет готова принять 1000 учащихся.

Перевезти товар из пункта «А» в пункт «Б» самым эффективным способом. Сборная Кузбасса на чемпионате профессий взяла серебро.