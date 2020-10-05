В выпуске:

Ответственные за будущее. В России свой профессиональный праздник отмечают работники сферы образования.

14 тысяч человек теперь в безопасности. Новая пожарная часть открылась в Бачатском.

Почувствовать себя в невесомости. В Кемерове стартует Всемирная неделя космоса.

Современные технологии на селе. В Крапивинском округе открылось объединение технической направленности «Air-дрон».

Мусорная яма превратилась в кладезь редких находок. В Кировском районе на месте бывшей деревни «Кемерово» продолжаются археологические раскопки.