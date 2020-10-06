В выпуске:

Спасти своё дело в период пандемии. В Кузбассе предприятиям выдают льготные займы.

Гордость, надежда и будущее Кузбасса. Сергей Цивилев поздравил выпускников-стобалльников.

Новая котельная, круглогодичная спортивная площадка, дом сибирского здоровья. Как в Журавлевском доме-интернате реализуется проект «Старшее поколение».

Авторский стиль. В Зеленогорском Крапивинского района местные жители благоустроили аллею Интернационалистов.

Учитывая пожелания. Кемеровский аэропорт возобновил вечерние рейсы в Москву.