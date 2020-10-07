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Ипотека всего под 2,7%. В Кузбассе действует государственная программа комплексного развития сельских территорий.

В Кузбассе начал работу второй мобильный детский технопарк «Кванториум-42».

Места памяти. В Ленинске-Кузнецком отремонтировали Аллею Героев и сквер Трудовой доблести и воинской славы

«В ожидании чуда». В Новокузнецке открылась традиционная выставка авторских кукол.

Быть ли трем новым экокурортам в Кузбассе? Проект междуреченского туристического кластера борется за победу в конкурсе.