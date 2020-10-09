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Вторая волна. В Кузбассе состоялся очередной брифинг, посвящённый эпидобстановке.

О «красной» зоне — в чёрно-белых рисунках. Хирург-художник кемеровской больницы прославился зарисовками своих рабочих будней.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев совместно с представителями духовенства, руководителями армянской и азербайджанской диаспор подписал обращение к жителям региона о необходимости сохранения мира и согласия. Каждый может присоединиться.

От зарождения идеи до открытия бизнеса. Первая серия премьерного проекта «Делай деньги» стартует 10 октября.

Матч не при пустых трибунах. Во втором домашней игре сезона волейбольный «Кузбасс» поддержали болельщики.