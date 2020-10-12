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Часы в ожидании помощи. Губернатор Кузбасса лично проверил очереди к врачу в одной из кемеровских поликлиник.

Зима близко. Кемеровский завод переоборудует машины, которые летом были заняты на других дорожных работах.

От идеи к жизни. Представители агропромышленного бизнеса региона презентовали успешные кейсы работы сельхозпредприятий.

Как не расстаться с честно заработанными? Только за последний месяц мошенники обманули больше тысячи кузбассовцев.

На первом месте. В последней встрече волейбольный «Кузбасс» обыграл действующего чемпиона — новосибирский «Локомотив».