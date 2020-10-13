В выпуске:

Здоровье в приоритете. Учреждения здравоохранения Кузбасса прибегают к экстренным мерам, чтобы помочь всем, кто нуждается в медицинской помощи.

Готов к труду и обороне даже за колючей проволокой. В кемеровской колонии особого режима осуждённые сдавали нормативы ГТО.

Борьба началась. Наш телеканал готовит к выходу вторую серию проекта «Делай деньги».

Дружелюбная, отзывчивая, любит танцевать. Девочка Вера из детского дома очень надеется, что в её жизни ещё будет настоящая семья.

И встряхнулись, и полаяли… Как рабочая неделя сотрудников «10 канала» и «Кузбасс Первый» начался с мастер-класса по ораторскому искусству.