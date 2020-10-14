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Сменили старый на новый. В поселке Северный Новокузнецкого района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт.
На пользу каждому. В Мунгатской школе Крапивинского округа после капитального ремонта открылся спортивный зал.
Дезинфекция и социальная дистанция. В Кузбассе продолжается осенний призыв в условиях пандемии.
Бережное отношение к природе. Кузбассовцы могут принять участие во всероссийском студенческом квесте «Лесомания».
Кузбасские звезды. 30 человек прошли на «слепое прослушивание» в новом проекте нашего телеканала «Голоса».