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Увеличить производительность без инвестиций. Укладывать асфальт в Кузбассе будут по бережливым технологиям.

Учеба из дома. 6 образовательных учреждений региона полностью перевели на дистанционное обучение

«Безопасное колесо». Кемеровские юные инспекторы дорожного движения представят Кузбасс на всероссийском фестивале.

Творческий подход к бизнесу. Очередное знакомство с участниками нашего самого прибыльного телевизионного проекта «Делай деньги».

Драматичный финал. Судьи не засчитали гол, забитый в ворота соперников игроками новокузнецкого «Металлурга».