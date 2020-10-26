В выпуске:

Увеличили коечный фонд. Еще 2 ковидария открыли в двух городах Кузбасса.

Снова учатся из дома. Все школы Кузбасса перешли на дистанционное обучение.

Возможность есть у каждого. В Кузбассе стартовал Пятый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС-2020».

Повторить подвиг первооткрывателей Сибири. В Томской Писанице спустили на воду деревянное судно, придуманное несколько веков назад.

Необычная находка. В Кемерове при благоустройстве берега реки Искитимки строители обнаружили вековой якорь.