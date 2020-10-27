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Экономия ради здоровья. После пересмотра трат на новогодние праздники на помощь медикам региона направят более 50 млн рублей.

Хлебопёки, дизайнеры, флористы, парикмахеры… В Кузбассе стартовал чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.

Новая профессия. В регионе заработала программа по переобучению кузбассовцев, которые потеряли работу в условиях пандемии.

Зеленогорский умелец. Анатолий Поротов годами создаёт узнаваемый стиль родного посёлка.

Важный старт. В Ленинске-Кузнецком состоялись соревнования по гимнастике на призы двукратной чемпионки мира Марии Филатовой.