В выпуске:
Экономия ради здоровья. После пересмотра трат на новогодние праздники на помощь медикам региона направят более 50 млн рублей.
Хлебопёки, дизайнеры, флористы, парикмахеры… В Кузбассе стартовал чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.
Новая профессия. В регионе заработала программа по переобучению кузбассовцев, которые потеряли работу в условиях пандемии.
Зеленогорский умелец. Анатолий Поротов годами создаёт узнаваемый стиль родного посёлка.
Важный старт. В Ленинске-Кузнецком состоялись соревнования по гимнастике на призы двукратной чемпионки мира Марии Филатовой.