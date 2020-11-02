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Будьте здоровы! В Кузбасс доставлена очередная партия антибиотиков и лекарств от коронавируса.
Сколько не сливай — все холодная! У жителей одного из домов в областной столице уже несколько месяцев проблемы с горячей водой.
Заслуженно наградили. Завершился юбилейный чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностям здоровья «Абилимпикс — 2020».
Промышленный туризм. В Междуреченске планируют организовать экскурсии на угольный разрез.
Прикоснутся к искусству онлайн. Кузбасские учреждения культуры готовятся к всероссийской акции.