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Будьте здоровы! В Кузбасс доставлена очередная партия антибиотиков и лекарств от коронавируса.

Сколько не сливай — все холодная! У жителей одного из домов в областной столице уже несколько месяцев проблемы с горячей водой.

Заслуженно наградили. Завершился юбилейный чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностям здоровья «Абилимпикс — 2020».

Промышленный туризм. В Междуреченске планируют организовать экскурсии на угольный разрез.

Прикоснутся к искусству онлайн. Кузбасские учреждения культуры готовятся к всероссийской акции.