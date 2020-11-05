В выпуске:

Ход строительства социально значимых объектов на контроле у глав муниципалитетов. Как и ответственность за переносы сроков.

За продуктами… вплавь. Рынок «Сотка» превратился в озеро. Кто виноват — выясняли наши корреспонденты.

Поддержка местных производителей. Как проходит программа субсидирования молокосборочных кооперативов в Кузбассе?

Кто станет голосом новогоднего гимна Кузбасса и чей бизнес-план лучше? Наш телеканал готовит очередные выпуски проектов «Голоса» и «Делай деньги» и предлагает зрителям выбрать своего фаворита.

Начнём спортивный сезон вместе. «Кузбасс 1» готовит для болельщиков кемеровской хоккейной команды трансляцию первого матча сезона суперлиги.