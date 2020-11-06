В выпуске:

В Кузбассе развёрнуто более четырёх с половиной тысяч коек для коронавирусных пациентов.

Жители кемеровского района Лесная Поляна разделились на два лагеря. Павильон стал причиной споров. Будут ли в итоге здесь покупать кофе с собой?

Почему покраснела река? Кемеровчане обсуждают Искитимку, которая приобрела свекольный цвет.

Творчество за колючей проволокой. В лечебно-исправительной колонии Ленинска-Кузнецкого осуждённые сделали макет главной площади страны.

Услышит весь Кузбасс. К эфиру готовится очередная серия телепроекта «Голоса».