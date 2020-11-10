В выпуске:

Вынужденная мера. Школьники продолжили обучение в дистанционном формате, а родителей пригласили получить продуктовые наборы.

Борьба за полноценную жизнь. Кемеровские нейрохирурги провели сложнейшую операцию новорождённому.

Вредоносное соседство. Жители одного из посёлков областного центра пожаловались на едкий запах в воздухе. Кто виноват и что делать? Выясняла наша съёмочная группа.

Лучшие детские произведения со всего мира. С кемеровской библиотеки началось путешествие уникальной книжной выставки.

Голос новогоднего гимна Кузбасса. Совсем скоро наши телезрители узнают победителей вокального проекта «Голоса».