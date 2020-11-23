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Будильники безопасности. В Кузбассе льготным категориям граждан устанавливают пожарные извещатели.

Более 2000 участников и 77 компетенций. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2020» открыт!

Самолёт с историей. Авиапарк Кузбасса пополнился боевым истребителем-бомбардировщиком.

Найти свой тёплый дом. В нашем эфире очередная история проекта «Где ты, мама?».

Блюда победителей войдут в обновлённое меню. В Кузбассе проходит конкурс мастерства для школьных поваров.