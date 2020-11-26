В выпуске:
Об опоздании на работу и ожидании автобусов жители рассказали губернатору. Сергей Цивилев прокомментировал ход транспортной реформы в Новокузнецке.
Второй тест не нужен. В Кузбассе изменились правила выписки больных коронавирусом из больниц.
Главное слово… Первые поздравления с Днем матери принимают женщины Кузбасса.
Подведены итоги всероссийского командного чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Кузбасские пенсионеры — в числе победителей и призёров.
Принимаем самые тёплые и праздничные снимки. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» запустил фотоконкурс.