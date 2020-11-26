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Об опоздании на работу и ожидании автобусов жители рассказали губернатору. Сергей Цивилев прокомментировал ход транспортной реформы в Новокузнецке.

Второй тест не нужен. В Кузбассе изменились правила выписки больных коронавирусом из больниц.

Главное слово… Первые поздравления с Днем матери принимают женщины Кузбасса.

Подведены итоги всероссийского командного чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Кузбасские пенсионеры — в числе победителей и призёров.

Принимаем самые тёплые и праздничные снимки. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» запустил фотоконкурс.