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В областной столице появился замок. В Кемерове открыли современный детский сад с необычным внешним видом.

11 медалей в копилке кузбассовцев. Подведены итоги шестого Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Верят в счастливое будущее. Очередная серия социального проекта «Где ты, мама?».

Уникальная картина доступна всем. В Кемерове открылись две выставки Государственного Русского музея.

Готовы принимать туристов. В Кузбассе завершилась эстафета открытий горнолыжного сезона.