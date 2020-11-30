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В областной столице появился замок. В Кемерове открыли современный детский сад с необычным внешним видом.
11 медалей в копилке кузбассовцев. Подведены итоги шестого Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Верят в счастливое будущее. Очередная серия социального проекта «Где ты, мама?».
Уникальная картина доступна всем. В Кемерове открылись две выставки Государственного Русского музея.
Готовы принимать туристов. В Кузбассе завершилась эстафета открытий горнолыжного сезона.