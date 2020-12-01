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За большой вклад в развитие медицины. Мариинской городской больнице присвоено имя заслуженного врача России Василия Богониса.

Время платить за проезд. В Новокузнецке продолжается реализация транспортной реформы.

Современные, комфортные и безопасные. В Кемерово поступили восемь экологичных автобусов.

Из смертельно опасного в хроническое, контролируемое заболевание. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Недооценили противников. Новокузнецкий «Металлург» встретился на льду с самарской командой.