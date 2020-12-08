В выпуске:

Долгожданное событие. В Крапивинском районе сдан в эксплуатацию многоквартирный дом.

Герои 2020-го года. Врачи, шахтеры и педагоги Кузбасса отмечены федеральными и областными наградами.

Серьёзные открытия в студенческих лабораториях. Семь кузбасских учёных получили гранты на реализацию своих проектов.

Современный спортивный комплекс в небольшом посёлке. В Калтанском округе реализуется областной проект «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

Для междугородных, городских и пригородных перевозок. В Кемерово доставили 24 новых автобуса.