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На прямой связи. Сергей Цивилев провел прием кузбассовцев по личным вопросам по видеосвязи и телефону.

Медицинская помощь в шаговой доступности. В посёлке Шалым Таштагольского района готовится к сдаче новая модульная поликлиника.

Где ты, мама? Очередной герой нашей постоянной рубрики мечтает обрести счастливую семью!

Волшебником может стать любой. В Кузбассе стартовала новогодняя акция «Рождество для всех и каждого».

Мандариновое настроение на «Кузбасс FM». Дозвонись в эфир, ответь на вопрос и получи подарки от любимого радио.