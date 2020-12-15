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Реализация нацпроекта «Здравоохранение». В Кузбасс поступили пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.
Закупили современное оборудование, обновили книжный фонд и повысили квалификацию персонала. В Прокопьевске открылась модельная библиотека.
Добро пожаловать в Шерегеш! В Кузбасс запустили дополнительные авиарейсы из Москвы.
Ёлки по городу мчатся. В Кемерове открылись пункты продажи главных новогодних деревьев.
Долгожданная победа. «Кузнецкие медведи» успешно выступили на домашнем льду.