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С соблюдением социальной дистанции. Ресторанам разрешили работать с 31 декабря на 1 января до 3 часов ночи.

Попали в снежный плен. Жители Кемерова позвонили к нам в редакцию с жалобами, что их улицу еще ни разу не чистили с начала зимы.

Производство за колючей проволокой. В кузбасской колонии запустили цех по переработке молока.

Ждут зрителей на премьеру. Репертуар Новокузнецкого драматического театра пополнился новыми спектаклями.

Серьезная конкуренция. В Ленинске-Кузнецком проходит Кубок Сибири по спортивной гимнастике на призы губернатора Кузбасса.