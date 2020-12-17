В выпуске:
Лекарства на дом, вакцинация от ковида и работа медучреждений в праздничные дни. Итоги брифинга по эпидобстановке.
Экономия времени и сил. На кузбасских предприятиях внедряют технологии бережливого производства.
Овощной суп, запеканка со шпинатом, рыба с тушёными овощами. В Кемерове подвели итоги пятого ежегодного состязания кулинаров образовательных учреждений.
Парад ёлок. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» проводит конкурс на лучшую новогоднюю красавицу.
Укрепили позиции. В Таштаголе на горе Туманной завершился второй этап Кубка страны по сноуборду.