В выпуске:
Повысить престиж. В Кузбассе подвели итоги шестого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК».
Кузбасские студенты совершенствуют навыки. 9 лабораторий и мастерских открылись в образовательных учреждениях региона.
Сделали по специальному заказу. В Новокузнецке на линию вышел двухсекционный трамвай.
Сэкономить на покупках. Во многих городах Кузбасса впервые с начала пандемии заработали продовольственные ярмарки.
Грация и изящество. Сегодня в Кемерове стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике.