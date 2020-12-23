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Повысить престиж. В Кузбассе подвели итоги шестого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК».

Кузбасские студенты совершенствуют навыки. 9 лабораторий и мастерских открылись в образовательных учреждениях региона.

Сделали по специальному заказу. В Новокузнецке на линию вышел двухсекционный трамвай.

Сэкономить на покупках. Во многих городах Кузбасса впервые с начала пандемии заработали продовольственные ярмарки.

Грация и изящество. Сегодня в Кемерове стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике.