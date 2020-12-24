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Для повышения надёжности теплоснабжения объектов жизнедеятельности. В Киселёвске и Юрге введены в эксплуатацию новые электрические подстанции.

Кандидаты в водители. В Новокузнецке стартовало обучение группы женщин-водителей для автобусов питерского перевозчика.

Для сохранения работоспособности в экстренных ситуациях. Резервный центр обработки вызовов открылся в Кемерове.

Больше месяца в дороге, около 1000 километров пути. Новогодний фургон с главным Дедом Морозом Кузбасса завершил своё турне в Кемерове.

Победы на родной трассе. Итоги третьего этапа Кубка России по сноуборду.