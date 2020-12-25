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Поддержать предпринимателей. В Москве прошла экспертная дискуссия «Инвестиции и инновации: как малый и средний бизнес меняют Кузбасс».

Для удобства пациентов. В Прокопьевске открылась многопрофильная больница.

Квартирный вопрос. Около десяти лет жители дома номер 13 по улице 2-я Алчедатская в Анжеро-Судженске борются за новое жилье.

Разобраться в ЖКХ. Кузбасская «Школа грамотного потребителя» разработала обучающую игру «Домовой» для школьников.

Последний матч в календарном году. Волейбольный «Кузбасс» встретится на паркете с командой «Югра-Самотлор».