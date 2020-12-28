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Творческий потенциал Кузбасса. В областной столице состоялся губернаторский приём работников культуры.
Бдительные горожане. В одном из районов Анжеро-Судженска у жителей есть вопросы по подготовке к зиме.
Закон в действии. С 1 января кузбассовцы не смогут купить алкоголь на розлив в точках, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов.
Сильнейшие атлеты страны. В Кемерове прошли всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью.
Где ты, мама? В нашей традиционной рубрике продолжаем знакомить вас с детьми, кто мечтает о крепкой и дружной семье.