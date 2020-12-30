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Новый экспонат для Аллеи боевой славы. В Ленинске-Кузнецком специалисты завершили реставрацию истребителя-бомбардировщика СУ-17М4.

Внедряют инновационные разработки. Научно-образовательный центр «Кузбасс» подводит итоги первого года работы.

Минипожарная станция всегда наготове. Пять малых лесопатрульных комплексов получили филиалы угольной компании.

34 остановки счастья. Кузбасский новогодний фургон завершил свое путешествие.

«Металлург» против «Челмета». Кто из хоккейных команд завершает год еще одной победой?