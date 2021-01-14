В выпуске:

Подготовка к большому юбилею. Сергей Цивилев встретился с историками региона и обсудил проведение 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Кто ответит за ушиб? Что делать если поскользнулись в магазине и получили травму? И как реагировать предпринимателям?

Судьба решилась. Достроят ли дом на улице Тухачевского в Кемерове? Дольщики ждут заселения несколько лет.

Подарили чудо юным новокузнечанам. Итоги акции «Рождество для всех и каждого».

Искусство ближе. Кузбассовцы смогли увидеть трансляцию концерта на исторических инструментах эпохи Бетховена.