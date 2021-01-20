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Полный привод, высокая манёвренность и проходимость в любую погоду. В районные больницы Кузбасса поступили 19 новых автомобилей.

Мастера делятся опытом. В Кузбассе проходит интенсивная профильная смена юных шахматистов Сибири.

Благоустройство с учётом мнения жителей. Новокузнечане выбрали улицы, где появится новое дорожное покрытие.

Уникальное наследие. Подборка редких книжных изданий представлена в музее-заповеднике «Красная горка».

Первые итоги творчества. В Кемерове открылась выставка юной художницы.